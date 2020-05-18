Італія виходить з карантину - відкрилися бари, ресторани й перукарні

Після двох місяців жорсткого карантину ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні центри та більшість магазинів знову відкрили свої двері в Італії у понеділок.

Про це повідомляє ANSA.

«Магазини, бари та ресторани знову відкриваються в понеділок, оскільки Італія активізує другу фазу шляхом подальшого полегшення карантину, введеного через надзвичайну ситуацію з коронавірусом. Перукарні, салони краси та пляжі також відкриваються після того, як прем'єр-міністр Джузеппе Конте підписав новий графік виходу з карантину», - йдеться в повідомленні.

Заклади знову можуть працювати за умови дотримання жорстких норм дистанції та правил гігієни. Губернатори та мери можуть адаптувати правила під потреби регіонів.

Людям, у кого температура перевищує 37,5, не слід виходити з дому. Літнім людям і тим, хто страждає хронічними захворюваннями, рекомендують виходити лише за крайньої потреби.

У громадських місцях обов’язкові маски. У місцях придбання їжі та одягу - одноразові рукавички. На вході до торгових центрів вимірюють температуру.

Собор Святого Петра також відкрився для відвідувачів, Папа Франциск провів месу біля поховання Івана Павла ІІ, під час якої були присутні 30 осіб.

Документи про підтвердження невідкладної мети поїздки повинні заповнювати ті, хто виїздить за межі регіону.

Слід нагадати, що Італія першою у Європі запровадила вкрай жорсткі карантинні обмеження ще у першій декаді березня. 18 травня у країні починає діяти друга фаза послаблення карантину.

Як відомо, станом на 18 травня в Італії загалом підтверджено 225 435 випадків коронавірусу, зокрема – 31 908 летальних. Одужали вже 125 176 жителів Італії.

Фото: ANSA