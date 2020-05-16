COVID-19: італійські лікарі надали рекомендації київським колегам

Лікарі Італії та Києва у режимі відеоконференції обмінялися досвідом у протидії пандемії коронавірусу COVID-19.

Як повідомляє КМДА, медики семи «опорних» столичних лікарень мали можливість поставити італійським експертам актуальні питання щодо протидії пандемії.

«Пандемія нового коронавірусу, який стрімко поширюється світом, стала справжнім викликом для всіх – багато країн закривають свої кордони, зупиняють транспорт та виробництво, вводять карантин та здійснюють всі можливі заходи задля запобігання розповсюдженню коронавірусу всередині країни та у світі. Настав той час, коли весь світ повинен об’єднатися та протистояти цій проблемі. Тільки завдяки спільним зусиллями ми зможемо подолати дане випробування», – зазначив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський.

Він подякував Надзвичайному та Повноважному Послу Італійської Республіки в Україні Давіду Ла Чечілії за можливість проведення цього заходу. Також він окремо висловив слова вдячності італійським експертам: професору, доктору медицини Вальтеру Річчіарді та професору Массімо Фантоні.

Посол Італійської Республіки в Україні Давіде Ла Чечіліа наголосив, що відеоконференція має велике значення для продовження та збагачення обміну досвідом між Італією та Україною у боротьбі з COVID-19.

«Після поїздки до Марке групи лікарів з Києва діалог між нашими країнами на цю тему не припиняється. Дуже вдячний професору Вальтеру Річчіарді, професору Массімо Фантоні за їхню готовність поділитися з українськими колегами цінними порадами про те, як організувати надання медичної допомоги з метою захисту життя пацієнтів та медичного персоналу лікарень», – сказав він.

Посол звернув увагу на те, як Італія зіткнулася з небаченою раніше кризою та в процесі боротьби з нею розробила протоколи та методи роботи, що тепер беруться за основу багатьма країнами.

Під час відеоконференції київські медики мали змогу поставити італійським експертам питання особливостей ведення хворих при вагітності, перебіг захворювання на COVID-19 у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, застосування плазми реконвалесцентів при лікуванні хворих на COVID-19, результати застосування гідроксихлорхініна (Плаквиніл), досвід використання мезенхімальних стовбурових клітин, використання індикаторів повного видужання хворих на COVID-19 та рекомендації із обстеження на ПЛР (кількість, термін потвора ПЛР).

Як повідомлялося, 4 квітня 20 медиків систем МВС та МОЗ полетіли допомагати італійським лікарям у боротьбі з COVID-19.