У венеційські канали повернулися гондоли
Про це повідомляє France 24 із посиланням на AFP.
"Венеційські гондоли почали курсувати Великим Каналом знову цього понеділка в зв’язку з послабленням карантину в Італії. Гондольєри одягнені не тільки у знамениті синьо-білі футболки в смужку, але й у рукавички й маски. У човнах використовується стрічка для позначення місця, де людина має перебувати з дотриманням дистанції", - йдеться в повідомленні.
У зонах посадки можна побачити працівників у санітарних костюмах, які проводять дезінфекцію, перш ніж люди підіймуться на борт.
Гондоли, зокрема, обслуговують рибний ринок Ріальто і популярний район Дорсодуро. Максимально на борту одночасно можуть бути шість пасажирів.
Очікується, що невеликі, часто прикрашені гондоли, які традиційно використовуються для перевезення туристів північним італійським містом, повернуться на воду 3 червня, коли відкриють кордони для туристів з ЄС.
Як повідомлялося раніше, після запровадження в Італії карантину вода у каналах Венеції стала незвично чистою.
Як відомо, після 2 місяців дуже жорсткого карантину італійські ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні заклади та більшість магазинів знову відкрилися із 18 травня.
Фото: Andrea Pattaro, AFP
Відео: Euronews