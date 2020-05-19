У венеційські канали повернулися гондоли

Після пом’якшенням карантину в Італії цього понеділка, 18 травня, до каналів Венеції повернулися гондоли. Наразі вони перевозять жителів і чекають на повернення туристів.

Про це повідомляє France 24 із посиланням на AFP.

"Венеційські гондоли почали курсувати Великим Каналом знову цього понеділка в зв’язку з послабленням карантину в Італії. Гондольєри одягнені не тільки у знамениті синьо-білі футболки в смужку, але й у рукавички й маски. У човнах використовується стрічка для позначення місця, де людина має перебувати з дотриманням дистанції", - йдеться в повідомленні.

У зонах посадки можна побачити працівників у санітарних костюмах, які проводять дезінфекцію, перш ніж люди підіймуться на борт.

Гондоли, зокрема, обслуговують рибний ринок Ріальто і популярний район Дорсодуро. Максимально на борту одночасно можуть бути шість пасажирів.

Очікується, що невеликі, часто прикрашені гондоли, які традиційно використовуються для перевезення туристів північним італійським містом, повернуться на воду 3 червня, коли відкриють кордони для туристів з ЄС.

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Як повідомлялося раніше, після запровадження в Італії карантину вода у каналах Венеції стала незвично чистою.

Як відомо, після 2 місяців дуже жорсткого карантину італійські ресторани, бари, перукарні, музеї, спортивні заклади та більшість магазинів знову відкрилися із 18 травня.

Фото: Andrea Pattaro, AFP

Відео: Euronews