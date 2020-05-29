В ЄС розповіли, як вибудовуватимуть відносини з Китаєм

Відносини між ЄС і Китаєм засновані на взаємній повазі й довірі, вони є багатогранними та складними, і не вкладаються в якійсь один визначений вимір. Саме тому ці відносини ЄС будуватиме, виходячи із власних інтересів та принципів.

Про це у п’ятницю під час пресконференції за підсумками віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн Євросоюзу заявив високий Представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Головним питанням сьогодні були наші відносини з Китаєм. Пандемія коронавірусу прискорила наявні тенденції. Де факто, це був сигнал до пробудження. Протистояння між США та Китаєм стало структурним фактором у світі після коронавірусу, воно стає дедалі рішучішим та суперечливішим. Ми погодилися під час зустрічі щодо необхідності посилити політику, виходячи з наших власних інтересів та наших принципів», - зауважив Боррель.

Він наголосив, що європейські міністри розглянули різні аспекти політичних та економічних стосунків між ЄС і Китаєм, оскільки йдеться про побудову збалансованих відносин із глобальною силою, з якою доведеться мати справу вже у найближчому майбутньому.

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На підтвердження своїх слів Боррель послався на статистику: 20 років тому на Китай припадали 4% світового виробництва, нині цій показник наближається до 16 відсотків. Це, на переконання високого Представника ЄС, надзвичайно потужний результат, який обов’язково матиме політичні та геополітичні наслідки.

«Ми всі погодилися з тим, що неможливо вимірювати наші відносини з Китаєм в єдиній площині, вони для цього є надто комплексними, вони не відповідають жодній окремій категорії. Ми союзники або суперники, партнери або конкуренти? Ми є й тим, й іншим. Важко уявити, як ми можемо вирішити світову кліматичну кризу без потужного партнерства між Європою і Китаєм, на який все ще припадає до 30 відсотків світового обсягу шкідливих викидів. З іншого боку, Китай для нас – це системний суперник, і цей вимір наших відносин навіть збільшився. Вони одночасно є для нас конкурентом і партнером, союзником і суперником», - сказав Боррель.

При цьому він наголосив, що у відносинах із Китаєм Євросоюз має намір чітко обстоювати загальні цінності, зокрема, у сфері верховенства права та поваги до прав людини. У цьому контексті він назвав події в Гонконгу та реакцію на них з боку ЄС «показовим прикладом».

«Нещодавній розвиток подій у Гонконзі є показовим прикладом. Країни члени, – я можу сказати, всі вони, - висловили чітку спільну позицію з цього питання, яку було втілено у формальну заяву. Ми висловили глибоке занепокоєння стосовно кроків, які були зроблені Китаєм 28 травня. Ми вважаємо, що це може підірвати принцип «одна країна - дві системи» з високим ступенем автономії для регіону Гонконг, з якою Китай погодився, коли Велика Британія виходила з Гонконгу. Але, підкреслюю, наші відносини з Китаєм основані на взаємній повазі й довірі. Тож ми будемо порушувати цю проблему у нашому діалозі з Китаєм, і цей діалог триватиме», - підкреслив Високий Представник ЄС.

Як повідомлялося, щорічний Національний народний конгрес Китаю схвалив проєкт Закону «Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу», що передбачає відповідальність за «заколот, сепаратизм та зраду». Таким чином Пекін намагається обійти обраних законодавців Гонконгу та нав'язати свої зміни.

Гонконг є особливим адміністративним районом Китаю. Відтоді як Британія повернула Гонконгу суверенітет 1997 року, район дотримувався політики «одна країна, дві системи», що дозволило йому отримати певні свободи, яких немає у решти провінцій КНР.

Прихильники демократії у Гонконзі вважають, що такий крок є черговою спробою комуністичного керівництва Китаю нівелювати місцеві свободи.

Торік Гонконг переживав хвилю бурхливих протестів та суспільного невдоволення, а також вимоги здійснення демократичних реформ. Керівництво КНР вважає, що Закон "Про вдосконалення правової системи та правозастосовчого механізму Гонконгу" необхідний для запобігання повторенню подібних акцій протесту.

Фото: College of Europe in Natolin