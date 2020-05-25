Третина росіян вважає, що у країні “звичайній людині” відстояти свої права неможливо

Третина росіян вважають, що захищати свої права «звичайній людині» в Росії «практично неможливо».

Це випливає з даних опитування «Левада-центру».

34% опитаних вважають, що в Російській Федерації захистити свої права звичайній людині «практично неможливо». При цьому тільки 3% росіян вважають, що відстояти свої права «досить легко». Також 30% респондентів заявили, що за останні п'ять років особисто стикалися з порушенням своїх прав.

Найпопулярнішим інститутом, куди громадяни РФ звертаються за допомогою в разі порушення їхніх прав, залишається МВС - 30% запитів, далі йдуть юристи (29%), суд (17%), приймальні чиновників і депутатів (9%) і правозахисники (8%). При цьому звернення до поліції з точки зору позитивного результату виявилося лише на четвертому місці. Лише 34% змогли розв'язувати свою проблему повністю після спілкування зі співробітниками МВС. Юристи, правозахисники і суди допомагають частіше. Відповідно 47%, 40% і 42% громадян змогли відстояти свої права повністю після звернення до цих інститутів.

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Низький відсоток звернення росіян до таких незалежних структур, як правозахисні організації, 70% громадян пояснюють відсутністю інформації про роботу НКО, кожен десятий (9%) не вірить у їхню здатність допомагати, кожен дванадцятий (8%) правозахисникам не довіряє.

Разом з тим на запитання: «Що б ви порадили в разі порушення прав?» більш ніж половина респондентів (53%) відповіли - звертатися до правозахисників і юристів.

Опитування було проведено 24-27 квітня 2020 року серед 1608 осіб віком від 18 років і старших.

«Левада-центр» включений до списку іноагентів Мін'юсту РФ.