Дві третини росіян не розуміють суті "путінських" поправок до Конституції

64% опитаних громадян Росії не розуміють суті запропонованих поправок до Конституції РФ, а 58% заявили, що не розуміють, навіщо вони потрібні.

Дані опитування розміщені на сайті «Левада-центру».

Більшість опитаних, 64%, сказали, що не розуміють суті запропонованих поправок, ще 58% - навіщо вони потрібні. На прохання партнерів опитування "Відкритих медіа" соціологи також запитали: чи повинен Путін усунутися від керівництва країною після закінчення президентського терміну в 2024 році. Думки розділилися майже порівну: 46% (тобто відносна більшість) за його усунення від влади, 45% хотіли б продовження його правління.

Чверть росіян (25%) готові проголосувати за поправки до Конституції, ще 37% сказали, що підуть на голосування, але не визначилися, чи підтримають запропоновані зміни. 23% повідомили, що не готові брати участі в голосуванні, а 10% виступили проти ухвалення поправок.

Опитування проводилося за інформаційної підтримки видання "Відкриті медіа".

Як повідомлялося, 15 січня у посланні Федеральним зборам Путін запропонував внести ряд правок до Конституції РФ, зокрема, посилити вимоги до кандидатів в президенти Росії, також перерозподілити повноваження між гілками влади, конституційно прописати повноваження такого органу, як Держрада Росії.