Путін запропонував внести зміни до Конституції РФ, що стосуються політичної системи

Президент РФ Володимир Путін запропонував внести ряд змін до Конституції, що стосуються політичної системи, і провести голосування громадян з цього питання.

Про це він заявив у ході послання Федеральним зборам, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«З огляду на те, що запропоновані новації стосуються істотних змін політичної системи, діяльності виконавчої, законодавчої, судової влади, вважаю за необхідне провести голосування громадян країни по всьому пакету запропонованих поправок до Конституції Російської Федерації. І тільки за його результатами приймати остаточне рішення», - сказав Путін.

Зокрема, він запропонував передати Держдумі право затверджувати кандидатуру прем'єр-міністра, а за поданням глави уряду - всіх віце-прем'єрів і федеральних міністрів (наразі склад уряду затверджує президент). При цьому президент не матиме права відхилити ці кандидатури.

У той же час, на думку Путіна, за президентом має залишитися право усувати прем'єр-міністра, його заступників та інших міністрів у разі, якщо ті втратили довіру або неналежним чином виконують свої обов'язки.

Російський лідер також запропонував пред'являти більш суворі вимоги до тих, що може претендувати на посаду Президента Росії. Тут він запропонував закріпити пункт про постійне проживання на території Росії не менше 25 років, відсутність іноземного громадянства або дозволу на проживання, причому не тільки на момент участі у виборах, а й раніше.