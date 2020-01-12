Росія робить стратегічну помилку, вважаючи Європу ворогом — Моравецький

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляє, що умовою для нормалізації відносин з Росією є повернення Криму Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Die Welt.

"Нормалізація відносин з Росією не має сенсу без дій іншої сторони. Росія має вийти з Криму і відмовитися від впливу на сході України. Ми також вважаємо не дуже конструктивною роль Росії в Сирії", - зазначив Моравецький.

За словами польського прем’єра, для поглиблення діалогу з Москвою має бути воля обох сторін, але президент РФ Володимир Путін останнім часом не змінив свою позицію.

Моравецький також наголосив, що Росія робить "стратегічну помилку", вважаючи Європу ворогом.

"Вже давно справжньою загрозою для Росії є Китай. Разом з країнами Європи Росія могла б протидіяти Пекіну. Але Путін відкидає співпрацю з нами",- зазначив голова Ради міністрів Польщі.