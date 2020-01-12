День українського політв'язня має новий контекст у сучасній історії - Денісова

День українського політв'язня, який відзначається 12 січня, має новий контекст в сучасній історії країни.

Про це у Facebook написала Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"У сучасній історії України 12 січня має новий контекст, адже російська влада продовжує ув’язнювати українців і кримських татар, які виступають проти окупаційної влади та агресії Кремля", - зазначила Денісова.

Вона додала, що за останні пів року на Батьківщину повернулися десятки українських політв’язнів та військовополонених. Проте досі у російських в’язницях та на тимчасово окупованих територіях утримуються сотні українських громадян.

День українського політв’язня відзначають з 1975 року за ініціативою В’ячеслава Чорновола, який закликав протистояти репресіям і жорстокості радянського режиму. Дату обрали невипадково. Адже трьома роками раніше, 12-14 січня 1972-го року, радянська влада провела так званий «генеральний погром». Це були масові затримання та арешти українських дисидентів, які боролись за незалежність України, а своєю творчістю та діяльністю доводили, що ідеологія радянської людини – це міф. Тоді були заарештовані Іван Світличний, Євген Сверстюк, Василь Стус, Леонід Плющ, Зіновій Антонюк, Іван Дзюба, В’ячеслав Чорновіл, Михайло Осадчий, Іван Гель, Стефанія Шабатура, Ірина Стасів-Калинець. Усі вони отримали 7 років ув’язнення та 5 років заслання за «антирадянську агітацію і пропаганду».

Як повідомляв Укрінформ, близько 100 громадян України, які незаконно утримуються в ув’язненні в Російській Федерації, провели це Різдво за ґратами.