Чотири країни ЄС пропонують створити фонд для постраждалих від COVID-19 економік

Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція запропонували створення в Євросоюзі надзвичайного фонду, з якого найбільш постраждалі від пандемії коронавірусу держави-члени зможуть одноразово брати вигідні кредити на два роки.

Спільна позиція чотирьох країн стала альтернативною запропонованій раніше Німеччиною та Францією ініціативі зі створення фонду відновлення економіки ЄС, повідомляє Austria Presse Agentur.

"Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція пропонують, щоб екстрена допомога для країн, які найбільше постраждали від коронакризи, була одноразовою та обмеженою двома роками. У документі про спільну позицію чотири країни підкреслюють, що вони хочуть допомогти позиками на вигідних умовах", - йдеться у повідомленні.

При цьому, розмір такого надзвичайного фонду у документі не вказується.

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Крім того, Австрія, Нідерланди, Данія та Швеція виступили проти усуспільнення боргів та підвищення розмірів загальноєвропейського бюджету.

Як зазначає APA, опублікований у суботу документ "є альтернативою канцлера Себастіана Курца та його союзників щодо пропозиції канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона".

Як відомо, німецько-французький план передбачав створення у ЄС фонду відновлення економіки у розмірі €500 мільярдів. Кошти пропонувалося виділяти тим країнами, які особливо постраждали внаслідок поширення коронавірусної інфекції, при цьому, не у якості кредитів, а як дотації.