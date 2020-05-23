В Італії вже понад 229 тисяч випадків COVID-19

Станом на сьогодні кількість підтверджених випадків коронавірусу в Італії досягла 229 327.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"Всього в Італії у 229 327 людей підтвердили наявність коронавірусної хвороби, що на 669 більше, ніж було у п'ятницю", - йдеться у повідомленні.

Найбільшу кількість нових інфікованих протягом доби виявили у регіоні Ломбардія, де було зафіксовано 441 новий випадок Covid-19. Це вдвічі більше, ніж в усіх інших регіонах країни.

Одужали від коронавірусної хвороби в Італії загалом 138 840 осіб.

Загальна кількість летальних випадків в країні зросла до 32 735. Протягом останньої доби ця цифра збільшилась на 119 осіб.

Станом на середину дня суботи, 23 травня, кількість летальних випадків, спричинених коронавірусною хворобою Covid-19, становить 340 735. У світі підтверджені 5 340 192 випадки захворювання.

Фото: ANSA