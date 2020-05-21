Від COVID-19 в Італії одужали понад 134,5 тисячі осіб

В Італії протягом останньої доби зафіксували незначне зменшення щоденної кількості померлих внаслідок пандемії коронавірусу. Вчора зафіксували 161 летальний випадок, сьогодні - 156.

Про це повідомляє агенція ANSA.

"В Італії зафіксували 156 жертв коронавірусу протягом останніх 24 годин. Загалом кількість загиблих в країні зросла до 32 486. Вчора було зафіксовано 161 летальний випадок", - йдеться у повідомленні.

Станом на сьогодні в Італії підтверджено 228 006 випадків коронавірусу, що на 642 більше, ніж було вчора.

Загальна кількість тих, хто одужав, та виписаних із лікарень пацієнтів із коронавірусом в Італії зросла до 134 560.

Як зазначається, в Італії наразі налічується менше 10 000 осіб, госпіталізованих з діагнозом "Covid-19". За даними італійської Служби цивільного захисту, наразі 9 269 пацієнтів госпіталізовані з симптомами коронавірусної хвороби.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 21 травня кількість хворих COVID-19 становить 5 090 064 особи, з них 2 024 231 особа одужала, 329 732 - померли.