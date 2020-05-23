Путін дозволив росіянам голосувати через пошту та інтернет

Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє проводити вибори всіх рівнів і голосування на референдумах через пошту та інтернет.

Про це повідомляє сайт Кремля.

Документ був внесений до Держдуми Росії 13 травня і того ж дня пройшов усі три читання в Нижній палаті російського парламенту, вже через тиждень його схвалила Рада Федерації.

Документ також передбачає, що збір підписів на вибори можна буде проводити через портал державних послуг.

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При цьому норма щодо голосування поштою не поширюється на заплановане загальноросійське голосування із внесення змін до Конституції, яке з 22 квітня перенесли на невизначений термін через епідемію коронавірусу.

Очікується, що голосування може відбутися всередині літа.