Путін дозволив росіянам голосувати через пошту та інтернет
Укрінформ
Президент Росії Володимир Путін підписав закон, що дозволяє проводити вибори всіх рівнів і голосування на референдумах через пошту та інтернет.
Про це повідомляє сайт Кремля.
Документ був внесений до Держдуми Росії 13 травня і того ж дня пройшов усі три читання в Нижній палаті російського парламенту, вже через тиждень його схвалила Рада Федерації.
Документ також передбачає, що збір підписів на вибори можна буде проводити через портал державних послуг.
При цьому норма щодо голосування поштою не поширюється на заплановане загальноросійське голосування із внесення змін до Конституції, яке з 22 квітня перенесли на невизначений термін через епідемію коронавірусу.
Очікується, що голосування може відбутися всередині літа.