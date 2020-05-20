Канада і США залишать спільний кордон закритим ще на місяць

Через пандемію COVID-19 Сполучені Штати й Канада домовилися ще протягом місяця тримати спільний кордон закритим для “неважливих” подорожей.

Про це на пресконференції в Оттаві повідомив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, передає кореспондент Укрінформу.

“Дозвольте підтвердити, що Канада й США знову погодилися продовжити на 30 днів чинні прикордонні заходи. Це - важливе рішення, що убезпечить людей в обох державах”, - заявив канадський лідер.

Він пояснив, що рішення про можливе продовження такого режиму розглядатиметься наприкінці червня: “Під час кризи ми часто ухвалюємо рішення щотижнево. Ситуація швидко змінюється, й ми постійно запроваджуємо нові корисні для канадців заходи, налаштовуючи баланс між убезпеченням людей та намаганням відновити звичну економічну активність”.

Трюдо додав, що Канада “й надалі уважно стежитиме за подіями в інших регіонах світу, приймаючи рішення про наступні кроки”.

Як повідомлялося, чинні безпрецедентні обмеження на пересування між Канадою та США набули чинності 21 березня й відтоді двічі подовжувалися. “Неважливими” вважаються усі подорожі, метою яких є туризм і відпочинок. Водночас рух через кордон пального, харчових продуктів, медикаментів та інших товарів не припиняється. Не стосується заборона і медиків, які мешкають в одній країні, а працюють у другій.

За останніми даними, у Канаді виявлено понад 78 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5857 життів. Водночас у США хворих уже більше за 1,55 млн, померли внаслідок коронавірусної інфекції 91 тис. американців.