Канада не поспішатиме із відкриттям кордонів - Трюдо

Уряд Канади дуже уважно стежитиме за розвитком пандемії COVID-19, обмірковуючи рішення про відкриття кордонів для іноземців.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Важливим елементом недопущення другої хвилі інфікування, що може бути серйознішою за ту, яку ми долаємо нині, стане запобігання проникнення вірусу з-за меж Канади, тільки-но ми візьмемо його під контроль усередині країни. Тому ми будемо дуже обачними у відновленні міжнародних подорожей (у тому числі до США), поки не відчуємо, що настав час”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що зараз усі зосереджені на зменшенні кількості інфікувань COVID-19 для перезапуску певних секторів економіки.

“Це слід робити поступово, з величезною пильністю. Необхідно впевнитися в наявності механізмів і матеріалів для протистояння майбутнім коронавірусу”, - резюмував очільник канадського уряду.

Як повідомлялося, з метою сповільнення поширення COVID-19 Канада в березні закрила кордони для більшості іноземців. Термін обмежень на перетин наземного кордону зі США спливає 21 травня, однак заборона може бути продовжена за обопільною згодою.

За останніми даними, на території Канади виявлено понад 72 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5337 життів.