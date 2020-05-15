Канада не поспішатиме із відкриттям кордонів - Трюдо

Канада не поспішатиме із відкриттям кордонів - Трюдо

Укрінформ
Уряд Канади дуже уважно стежитиме за розвитком пандемії COVID-19, обмірковуючи рішення про відкриття кордонів для іноземців.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Важливим елементом недопущення другої хвилі інфікування, що може бути серйознішою за ту, яку ми долаємо нині, стане запобігання проникнення вірусу з-за меж Канади, тільки-но ми візьмемо його під контроль усередині країни. Тому ми будемо дуже обачними у відновленні міжнародних подорожей (у тому числі до США), поки не відчуємо, що настав час”, - сказав Трюдо.

Він наголосив, що зараз усі зосереджені на зменшенні кількості інфікувань COVID-19 для перезапуску певних секторів економіки.

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“Це слід робити поступово, з величезною пильністю. Необхідно впевнитися в наявності механізмів і матеріалів для протистояння майбутнім коронавірусу”, - резюмував очільник канадського уряду.

Як повідомлялося, з метою сповільнення поширення COVID-19 Канада в березні закрила кордони для більшості іноземців. Термін обмежень на перетин наземного кордону зі США спливає 21 травня, однак заборона може бути продовжена за обопільною згодою.

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За останніми даними, на території Канади виявлено понад 72 тис. випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5337 життів.

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