На підтримку пенсіонерів під час пандемії Канада виділяє $1,85 мільярда

Канадські пенсіонери отримають від уряду одноразовий платіж у розмірі від 300 до 500 дол. (220-370 дол. США) для покриття додаткових витрат під час пандемії.

Про це на пресконференції в Оттаві заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Якщо вам нараховуються пенсійні виплати, то ви отримаєте додаткові 300 доларів для покриття витрат, пов’язаних із вірусом. Це означає, що по всій країні майже сім мільйонів літніх людей отримають необхідну допомогу. Аби підтримати найбільш уразливих літніх людей, ми також нарахуємо додаткові 200 доларів тим, хто отримує підвищену пенсію”, - зазначив Трюдо.

За його словами, уряд також виділить 20 млн дол. (близько 15 млн дол. США) волонтерським організаціям, які допомагають людям похилого віку.

“Кілька тижнів тому ми вже збільшили фінансування, щоб організації могли доставляти продукти літнім людям й допомагати їм залишатися на зв’язку із близькими під час пандемії. Ми робимо новий внесок, аби створити більше програм для допомоги ізольованим старшим людям та підвищити якість їхнього життя”, - додав прем’єр-міністр.

У його офісі уточнили, що загалом на нові програми прямої фінансової допомоги пенсіонерам уряд Канади передбачив 2,5 млрд дол. (близько 1,85 млрд дол. США).

За останніми даними, у Канаді виявлено понад 71 тис. випадків інфікування COVID-19, у тому числі 5169 летальних.