Найбільше фейків про коронавірус поширює Росія – EUvsDisinfo

Пандемія коронавірусу дала привод для масових спекуляцій та дезінформації в медіа й соцмережах, причому за кількістю створених і розповсюджених фейкових повідомлень про COVID-19 безумовну першість утримує Росія.

Такого висновку в оприлюдненому у вівторок дослідженні дійшли автори європейського видання EUvsDisinfo.

«494 випадки дезінформації, пов’язані з коронавірусом, які потрапили до бази даних EUvsDisinfo, отримали 1 млн 152 тис. 270 лайків, поширень і коментарів на різних платформах у соціальних медіа. Хоча деякі політики та офіційні особи заявляють, що не існує такого явища, як прокремлівська дезінформація… з наведених цифр вимальовується інакша картина», - йдеться у публікації.

Зазначається, що станом на 19 травня база даних EUvsDisinfo налічує загалом 8508 випадків дезінформації, з яких 494 стосуються конспірології та хибних повідомлень про коронавірус. Ці фальшивки розміщені на 1608 URL-адресах, які були відстежені та проаналізовані інструментом медійного аналізу BuzzSumo. П’ять фейкових статей, які набрали найбільшу кількість переглядів, походять саме з російських ресурсів.

Найбільшу аудиторію отримала публікація в італійській версії видання Sputnik, де висувалися брехливі звинувачення на адресу Польщі – буцімто вона заборонила проліт через свій повітряний простір російського літака, який доправляв до Італії гуманітарну допомогу та бригаду медиків.

На другому місці – англомовна стаття на ресурсі orientalreview.org, у якій коронавірус оголошено «фейковою епідемією», а також заявлено про вихід Італії з ЄС та про те, що Трамп і Путін мають зупинити «таємні світові еліти та банкірів, які прагнуть світового панування».

Третю позицію у рейтингу брехні посідає стаття, оприлюднена російськомовним ресурсом cont.ws, яка стверджувала, ніби коронавірус створено штучно - як біологічну зброю. Таке припущення повністю вписується в цілий шар прокремлівської дезінформації та наративу про біологічну зброю, начебто вироблену в американських лабораторіях на територіях країн-сусідів Росії.

Четверте ганебне місце дісталося російськомовному виданню amediainfo.ru, яке поширило інформацію про арешт професора Гарвардського університету «за створення коронавірусу» - хоч ані професор, ані університет до COVID-19 не мають жодного відношення.

Нарешті, п'яте місце посіла RT Arabic, яка поширила дезінформацію про те, що за спалахом коронавірусу стоять США.

За висновком EUvsDisinfo, ці фальшивки та подібні до них фейки розповсюджуються російськими ресурсами відразу на 19 мовах - від арабської та вірменської до грузинської і румунської. І це робить дезінформацію особливо небезпечною, застерігають експерти.