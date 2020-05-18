Половина від усіх хворих на COVID-19 канадців вже одужала

Більш ніж половина канадців, які від часу появи вірусу інфікувалися COVID-19, вже одужали.

Про це заявила головний санітарний лікар Канади Тереза Там, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Станом на неділю 17 травня в Канаді нараховується 76 204 випадків інфікування COVID-19 й 5 702 смерті від недуги. Понад 38 159 тисяч людей вилікувалися, тобто понад 50%”, - сказала Там.

Вона додала, що в Канаді щодня аналіз на COVID-19 здає у середньому від 26 до 28 тисяч осіб.

“Загалом досі лабораторії у Канаді протестували на новий коронавірус 1 296 000 осіб. Близько 6% результатів були позитивними”, - зазначила головлікар.

Попри поступове послаблення карантинних обмежень у різних регіонах країни, вона закликала канадців залишатися обачними.

“Попри те, де ви перебуваєте в країні, найбільш безпечним способом вибратися із цього є дотримання соціального дистанціонування, а також вже досконалого етикету гігієни рук та кашлю. Найважливіше, якщо ви маєте будь-які симптоми, навіть м’які, залишайтеся вдома”, - наголосила Там.

Зауважимо, що протягом останніх двох тижнів більшість канадських провінцій та територій оголосили про пом’якшення карантину, утім багато підприємств та ціли сфер економіки залишаються зачиненими. Закритими для іноземців залишаються й кордони країни.