Канада виділить $330 мільйонів на підтримку науки в період пандемії
Про це під час пресконференції в Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Зараз як ніколи очевидно, що наука й дослідження ведуть нас до кращого майбутнього. Утім через пандемію багато лабораторій вже закрилися або їм загрожує невідворотне закриття. Зрозуміло, що люди переймаються про свою роботу й майбутнє. Тому ми виділяємо 450 мільйонів доларів на допомогу дослідникам й дослідним установам у подоланні складних часів”, - сказав Трюдо.
За його словами, ці кошти дозволять дослідним центрам зберегти персонал у період вимушеного згортання роботи.
“Університетам і пов’язаним із ними дослідним інституціям, що постраждали від цієї пандемії, ми тимчасово допоможемо із виплатою зарплат. Виділивши ці кошти через гранти федеральних агентств, ми якнайшвидше підтримаємо тих, хто цього потребує”, - зазначив глава уряду Канади.
У його офісі уточнили, що виділені кошти дадуть змогу протягом кількох місяців покривати 75% заробітних плат співробітників дослідних центрів, попри те, працює установа чи ні.
Станом на суботу на території Канади було виявлено майже 75 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5595 життів.
Як раніше повідомляло агентство, зараз у світі зафіксовано 4 716 983 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.
Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби вже померла 312 385 осіб.