Канада виділить $330 мільйонів на підтримку науки в період пандемії

Канада виділить понад 450 мільйонів доларів (близько $333 млн, - ред.) на підтримку дослідних центрів при університетах, чия фінансова база скоротилася внаслідок пандемії COVID-19.

Про це під час пресконференції в Оттаві розповів прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Зараз як ніколи очевидно, що наука й дослідження ведуть нас до кращого майбутнього. Утім через пандемію багато лабораторій вже закрилися або їм загрожує невідворотне закриття. Зрозуміло, що люди переймаються про свою роботу й майбутнє. Тому ми виділяємо 450 мільйонів доларів на допомогу дослідникам й дослідним установам у подоланні складних часів”, - сказав Трюдо.

За його словами, ці кошти дозволять дослідним центрам зберегти персонал у період вимушеного згортання роботи.

“Університетам і пов’язаним із ними дослідним інституціям, що постраждали від цієї пандемії, ми тимчасово допоможемо із виплатою зарплат. Виділивши ці кошти через гранти федеральних агентств, ми якнайшвидше підтримаємо тих, хто цього потребує”, - зазначив глава уряду Канади.

У його офісі уточнили, що виділені кошти дадуть змогу протягом кількох місяців покривати 75% заробітних плат співробітників дослідних центрів, попри те, працює установа чи ні.

Станом на суботу на території Канади було виявлено майже 75 тисяч випадків інфікування COVID-19. Недуга забрала 5595 життів.

Як раніше повідомляло агентство, зараз у світі зафіксовано 4 716 983 підтверджених випадків захворювання на Covid-19.

Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби вже померла 312 385 осіб.