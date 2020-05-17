Північна Македонія продовжила надзвичайний стан ще на 14 днів

Північна Македонія продовжила надзвичайний стан ще на 14 днів

Коронавірус
Укрінформ
Президент Північної Македонії Стево Пендаровський оголосив про продовження на 14 днів надзвичайного стану, запровадженого в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Xinhua.

"Президент Північної Македонії Стево Пендаровський заявив у п’ятницю, що надзвичайний стан в країні буде продовжено ще на 14 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

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Під час свого звернення до громадськості Пендаровський заявив, що це рішення було ухвалене під час засідання Ради безпеки, що відбулося у п’ятницю.

"Я вирішив продовжити надзвичайний стан лише на 14 днів, а не на 30, як просив уряд, враховуючи позитивні тенденції епідемічної ситуації в країні", - сказав Пендаровський.

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Як раніше повідомляло агентство, станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 вже померла 310 801 людина. 

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