Північна Македонія продовжила надзвичайний стан ще на 14 днів

Президент Північної Македонії Стево Пендаровський оголосив про продовження на 14 днів надзвичайного стану, запровадженого в країні у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє Xinhua.

"Президент Північної Македонії Стево Пендаровський заявив у п’ятницю, що надзвичайний стан в країні буде продовжено ще на 14 днів у зв'язку з пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Читайте також: Болгарія погрожує заблокувати переговори про вступ Північної Македонії в ЄС

Під час свого звернення до громадськості Пендаровський заявив, що це рішення було ухвалене під час засідання Ради безпеки, що відбулося у п’ятницю.

"Я вирішив продовжити надзвичайний стан лише на 14 днів, а не на 30, як просив уряд, враховуючи позитивні тенденції епідемічної ситуації в країні", - сказав Пендаровський.

Як раніше повідомляло агентство, станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 вже померла 310 801 людина.