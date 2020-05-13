Європарламент схвалив прискорений розгляд допомоги країнам-сусідам, Україні - €1,2 мільярда

Європарламент більшістю голосів ухвалив рішення про розгляд за прискореною процедурою питання про виділення 10 країнам-сусідам та країнам-кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги у 3 мільярди євро для подолання кризи, спричиненою COVID-19. З цієї суми 1,2 мільярда євро призначені для допомоги Україні.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, у голосуванні взяли участь 689 депутатів. «За» проголосували 602, «проти» - 80, утрималися під час голосування - 7. Таким чином, рішення було ухвалено. Ці результати оголосив президент Єврокомісії Девід Сассолі.

Крім того, сьогодні депутати продовжили дію Угоди між ЄС і Україною про співробітництво у науці та технологіях (від 2002 року - ред.). У голосуванні з цього питання взяли участь 690 депутатів, 671 – проголосували «за», 10 – «проти», 9 – утрималися.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня Рада ЄС на рівні постійних представників ухвалили пропозицію Єврокомісії надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги для десяти країн-кандидатів та партнерів з-поміж країн-сусідів, щоб допомогти їм у подоланні економічного падіння, спричиненого пандемією COVID-19. Фінансова допомога надаватиметься у формі кредитів на дуже привабливих умовах і розподілятиметься таким чином: Албанія – 180 мільйонів євро; Боснія і Герцеговина – 250 мільйонів євро; Грузія - 150 мільйонів євро; Йорданія – 200 мільйонів євро; Косово – 100 мільйонів євро; Молдова – 100 мільйонів євро; Чорногорія – 60 мільйонів євро; Республіка Північна Македонія – 160 мільйонів євро; Туніс – 600 мільйонів євро; Україна – 1,2 млрд євро.

Для набуття чинності це рішення потребує позитивного рішення від Європейського Парламенту та Європейської Ради.

Остаточний розгляд пакету відбудеться у п'ятницю.