ЄС входить у найглибший економічний спад в історії - єврокомісар

Пандемія коронавірусу спричинила наймасштабніший економічний шок в Європі, який матиме тяжкі соціально-економічні наслідки.

Про це заявив єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні у середу у Брюсселі під час представлення "весняного" економічного прогнозу на 2020 рік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Коронавірус значно погіршив прогноз для європейської та світової економіки. Дозвольте мені назвати шість головних пунктів, які виходять з цього прогнозу. Перший полягає в тому, що вже зараз є очевидним: Євросоюз входить у найглибший економічний спад у своїй історії. Європейська економіка, як очікується, відчує зниження на 7,4% у цьому році, 7,7% – у єврозоні. Це гірше, ніж у 2009 році, коли падіння економіки становило 4,5%", - сказав єврокомісар.

За його словами, у 2021 році Єврокомісія прогнозує відновлення економіки на 6,1% в межах усього ЄС та 6,3% – в єврозоні. Але цього не буде достатньо, щоб повністю компенсувати втрати поточного року.

Водночас, Джентілоні підкреслив, що показники економічного спаду, як і майбутнього економічного відновлення, будуть відрізнятися у різних країнах та регіонах.

Інфляція, як очікується, буде набагато слабшою від прогнозованої раніше, оскільки у поточному році внаслідок кризи суттєво знизяться споживчі ціни. Таке падіння відобразить шокове падіння попиту, а також різке падіння цін на нафту, заявив єврокомісар, говорячи про третій пункт.

Щодо безробіття в ЄС, то, згідно з прогнозом, воно зростатиме, хоча політичні заходи, яких вживають на рівні Євросоюзу та країн-членів, мають дещо обмежити його динаміку. У будь-якому разі, вплив пандемії буде відчутним на ринку праці, зокрема, очікується масоване зменшення кількості ефективних робочих годин, зазначив Джентілоні.

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Водночас прогнозується, що жорсткі, однак необхідні заходи призведуть до бюджетного дефіциту у 2020 році. Уряди рішуче відреагували на пандемію шляхом імплементації фіскальних заходів, що спрямовані на обмеження її соціальної та економічної шкоди. Але це неминуче призведе до ринкового порушення системи бюджетних фінансів цього року в усіх країнах-членах ЄС, підкреслив Джентілоні.

Він також заявив, що ризики поточного весняного економічного прогнозу є виключно високими, і найбільш ймовірне коливання наведених показників не на краще.

"Як глибина економічного падіння, так і темпи відновлення не є очевидними, адже залежать від швидкості скасування обмежувальних заходів. Вони також пов’язані з роллю, яку відіграють окремі сектори, наприклад туризм, в економіці країн, із загальними фінансовими ресурсами, якими володіють окремі країни. Ці відмінності створюють загрози для спільного ринку, але можуть бути зменшені шляхом рішучих та спільних дій у всій Європі", - наголосив єврокомісар.