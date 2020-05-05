Рада ЄС ухвалила виділення Україні €1,2 мільярда на подолання коронакризи

Рада ЄС ухвалила пропозиції Єврокомісії про виділення 10 країнам-сусідам та країнам-кандидатам на членство в ЄС пакету допомоги у 3 мільярди євро для подолання кризи, спричиненою COVID-19. 1,2 мільярда євро призначені для допомоги Україні.

Таке повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Ради.

«Посли ЄС сьогодні ухвалили пропозицію Єврокомісії надати до 3 мільярдів євро макрофінансової допомоги для десяти країн-кандидатів та партнерів з числа країн-сусідів, щоб допомогти їм у подоланні економічного падіння, спричиненого пандемією COVID-19. Ці країни є нашими найближчими партнерами. Зараз навіть більше, ніж будь-коли раніше, абсолютно важливо, щоб ми залишалися разом та проявляли солідарність у реагуванні на економічні та соціальні наслідки цієї глобальної кризи», - йдеться у повідомленні.

Фінансова допомога надаватиметься у формі кредитів на дуже привабливих умовах і розподілятиметься таким чином: Албанія – 180 мільйонів євро; Боснія і Герцеговина – 250 мільйонів євро; Грузія - 150 мільйонів євро; Йорданія – 200 мільйонів євро; Косово – 100 мільйонів євро; Молдова – 100 мільйонів євро; Чорногорія – 60 мільйонів євро; Республіка Північна Македонія – 160 мільйонів євро; Туніс – 600 мільйонів євро; Україна – 1, 2 млрд євро.

Як зазначається, ця допомога ЄС допоможе згаданим юрисдикціям у покритті зростання обсягу негайних фінансових потреб, що було спричинено спалахом COVID-19. Разом із підтримкою МВФ, ці фонди допоможуть забезпечити макроекономічну стабільність та створити простір для використання ресурсів для захисту громадян і для подолання негативних соціально-економічних наслідків пандемії коронавірусу. Максимальний середній термін для погашення кредитів складає 15 років. Допомога надаватиметься на підставі Меморандумів про порозуміння, які мають бути погоджені між кожною із країн-партнерів та Єврокомісією.

Текст такого рішення Ради ЄС має бути ухвалений Європейським Парламентом та Європейською Радою до того, як набере чинності.