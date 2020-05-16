У суботу в різних містах Німеччини знову відбулися демонстрації проти карантинних обмежень, але також вийшли на вулиці й ті, хто проти їх послаблення.

У Берліні акції відбулися в кількох локаціях, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Поліція не допустила проведення демонстрації біля Бундестагу. Перед будівлею парламенту вдень спробували зібратися кілька сотень людей. Дозволена демонстрація, як і решта масових заходів, лише для 50 людей. Було затримано майже 200 протестувальників, деякі з них чинили спротив.

Загалом упродовж дня щонайменше 2 поліціянтів отримали легкі поранення.

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В цей день на патрулювання лише в центральному районі Мітте було спрямовано додатково 1000 поліціянтів. Багато з них групувалися навколо Бранденбурзьких воріт, було поставлено огорожу, однак люди, які у великій кількості рухалися від Бундестагу, там не затрималися.

У Німеччині знову протестували проти коронаобмежень // Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Менше ніж 100 людей провели акцію на Александрплац, ще менше – в районі Пренцлау. Кілька сотень людей зібралася в центрі Гамбурга, у Мюнхені організатори хотіли провести демонстрацію за участі до 10 тисяч людей, проте було досягнуто домовленості щодо присутності 1000.

Найбільш масова демонстрація відбулася попри все в Штутгарті, там зібралися понад 5 тисяч осіб.

Проведене опитування показало, що 81% німців вважають демонстрації проти обмежувальних заходів нерозумними. Підтримують такий спосіб протесту лише 16%. Дві третини опитаних вважають заходи, що вживаються урядом, правильними.

Як раніше повідомляло агентство, станом на 22-00 у світі зафіксовано 4 686 682 підтверджених випадків захворювання на Covid-19. Загалом у світі упродовж пандемії коронавірусної хвороби Covid-19 вже померла 310 801 людина.