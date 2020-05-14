Бундестаг ухвалив новий пакет соцдопомоги у зв’язку з епідемією COVID-19

Німецький Бундестаг 14 травня ухвалив новий пакет соціальної допомоги для пом'якшення наслідків епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, у 2020 році медики, які працюють з хворими на коронавірусну хворобу, матимуть право на одноразову спеціальну премію у розмірі до 1000 євро, яка може бути збільшена роботодавцем до 1500.

Водночас, 50 мільйонів євро будуть виділені 375 органам охорони здоров'я, насамперед для впровадження оцифрування.

Заходи, зокрема, включають збільшення кількості тестувань за рахунок медичних страхових компаній. Наразі вони проводяться переважно для людей з симптомами або тих, хто був у контакті з інфікованими.

Передбачено також збільшення виплат за скорочений робочий день - з нинішніх 60% від зарплати до 80%, починаючи з сьомого місяця, а для батьків з дітьми - до 87% (проти нинішніх 67%). Положення буде діяти до кінця року.

Для безробітних, які припинять отримувати соціальну допомогу в період з 1 травня по 31 грудня 2020 року, виплати продовжать на три місяці.

Заходи були запропоновані міністрами охорони здоров'я Єнсом Шпаном і праці Губертусом Гайлем.

Очікується, що Бундесрат ухвалить відповідний закон у п'ятницю.

Як повідомлялося, перший пакет соціальної допомоги, яка знижує вимоги для отримання виплат через неповну зайнятість, німецькі парламентарії ухвалили у березні.