Франція і Німеччина узгодили контроль на кордоні в умовах пандемії

Франція і Німеччина домовилися про координацію дій для забезпечення контролю на спільному кордоні у зв'язку з продовженням обмежень на його перетин до 15 червня.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«За результатами розмови із Горстом Зеєгофером (міністр внутрішніх справ Німеччини – ред.) домовилися про вдосконалення координації у контролі над кордоном», - зазначив Кастанер.

Він уточнив, що обмеження на перетин кордону продовжено до 15 червня.

Напередодні глава МВС Німеччини заявив, що спільний контроль поширюється також на кордон зі Швейцарією та Австрією.

Як повідомлялося, 8 травня Єврокомісія закликала членів Шенгенської зони та асоційовані країни продовжити тимчасове обмеження для несуттєвих подорожей до ЄС до 15 червня.