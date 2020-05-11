Мінфін США: Продовження карантину завдасть економіці незворотної шкоди

Міністр фінансів США Стівен Мнучін заявив, що продовження карантину може завдати економіці незворотної шкоди.

Про це повідомляє "Голос Америки".

За його словами, зволікання з відкриттям економіки несе великі ризики.

"Продовження карантинного режиму може завдати економіці незворотної шкоди. Ми будемо відкриватися у дуже продуманий спосіб. Так, щоб люди повернулись на роботу безпечно і з виконанням вимог соціального дистанціювання", - сказав Мнучін.

Рівень безробіття у США у квітні сягнув 14,7%. Економісти прогнозують, що ця цифра виросте до 25%. Мнучін каже, що "показники скоріш за все стануть гіршими перед тим, як почнеться покращення". Разом з тим, він прогнозує посилення економіки вже у третьому-четвертому кварталі цього року.

"Наступний рік буде чудовим", – переконаний Мнучін.

Крім того, міністр фінансів висловив оптимізм щодо мережі постачання товарів.

"Я бачу склянку напівповною, а не напівпорожньою. Якби ви сказали американському народу, що ми фактично зупинимо постачання товарів і все одно будемо здатні годувати Америку, доставляти ліки, а критичні для економіки бізнеси продовжуватимуть працювати. Так, проблеми є, але ми над ними працюємо, оперативна група працює над цими проблемами", - сказав Мнучін.

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Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає нових жертв серед американців і тих, хто "сильно постраждає" від коронавірусу після того, як американські штати поступово почнуть послаблювати карантинні обмеження.