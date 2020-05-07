Трамп вважає атаку коронавірусу гіршою за події в Перл-Гарборі та 9/11

Американський президент Дональд Трамп заявив, що коронавірус став "найгіршою в історії" атакою на Сполучені Штати, перевершивши трагедію Перл-Гарбора та терористичних нападів 2001 року.

Про це він заявив у середу журналістам у Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Ми пережили найгіршу атаку за всі часи в історії нашої країни", — заявив Трамп, коментуючи втрати та наслідки для Сполучених Штатів від коронавірусу.

Він підкреслив, що нинішня ситуація "гірша, ніж (атака на американський флот – ред.) у Перл-Гарборі, гірша за напад на Всесвітній торговельний центр (теракт 9/11, що стався 11 вересня 2001 року – ред.)".

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При цьому, глава Білого дому знову звинуватив Китай спробах замовчати про справжні масштаби поширення хвороби, яка потім отримала класифікацію як COVID-19.

Нагадаємо: атака японських літаків на американський військовий флот у Перл-Гарборі сталася в грудні 1941 року. Тоді загинули 2 403 американці. Терористичний акт 11 вересня 2001 року, відповідальність за який взяла на себе організація Аль-Каїда, вбив 2 996 людей, у тому числі 19 терористів.

За офіційною статикою, станом на 6 травня 2020 року, від коронавірусу в Сполучених Штатах померли 72 812 осіб. Загальна кількість заражених перевищує 1 223 мільйони американців. При цьому, 189 910 осіб повністю одужали.

Фото: Білий дім