Трамп вважає атаку коронавірусу гіршою за події в Перл-Гарборі та 9/11
Про це він заявив у середу журналістам у Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
"Ми пережили найгіршу атаку за всі часи в історії нашої країни", — заявив Трамп, коментуючи втрати та наслідки для Сполучених Штатів від коронавірусу.
Він підкреслив, що нинішня ситуація "гірша, ніж (атака на американський флот – ред.) у Перл-Гарборі, гірша за напад на Всесвітній торговельний центр (теракт 9/11, що стався 11 вересня 2001 року – ред.)".
При цьому, глава Білого дому знову звинуватив Китай спробах замовчати про справжні масштаби поширення хвороби, яка потім отримала класифікацію як COVID-19.
Нагадаємо: атака японських літаків на американський військовий флот у Перл-Гарборі сталася в грудні 1941 року. Тоді загинули 2 403 американці. Терористичний акт 11 вересня 2001 року, відповідальність за який взяла на себе організація Аль-Каїда, вбив 2 996 людей, у тому числі 19 терористів.
За офіційною статикою, станом на 6 травня 2020 року, від коронавірусу в Сполучених Штатах померли 72 812 осіб. Загальна кількість заражених перевищує 1 223 мільйони американців. При цьому, 189 910 осіб повністю одужали.
Фото: Білий дім