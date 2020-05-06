Трамп хоче відновити економіку попри загрозу збільшення жертв коронавірусу

Трамп хоче відновити економіку попри загрозу збільшення жертв коронавірусу

Укрінформ
Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає нових жертв серед американців і тих, хто "сильно постраждає" від коронавірусу після того, як американські штати поступово почнуть послаблювати карантинні обмеження.

Про це він заявив у вівторок під час візиту до штату Аризона, повідомляє The Hill.

"Чи будуть постраждалі? – Так. Чи будуть серед них ті, хто дуже сильно постраждає? – Так. Але ми маємо запустити нашу країну, і ми маємо запустити її вже скоро", - заявив глава Білого дому.

Трамп зауважив, що "можливо" будуть навіть випадки нових смертей, коли штати почнуть на своєму рівні послаблювати карантинні обмеження, й економіка країни запрацює. Але, за його словами, динаміка нових захворювань і жертв може бути уповільнена, якщо дотримуватися політики соціального дистанціонування, яка залишиться частиною звичайного життя.

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Як повідомляв Укрінформ, США залишаються найбільш ураженою коронавірусом країною. Зокрема, станом на середу в Сполучених Штатах підтверджені захворювання на COVID-19 у понад 1,204 мільйона осіб.

Фото: Білий дім

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