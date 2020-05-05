У Трампа хочуть розформувати групу реагування на коронавірус — ЗМІ

Білий дім вирішив розформувати цільову групу з питань протистояння коронавірусу попри те, що Сполучені Штати продовжують лідирувати за кількістю хворих у світі та встановлювати нові антирекорди за смертністю від COVID-19.

Про це повідомило в вівторок американське видання The Hill із посиланням на офіс віцепрезидента США.

"Білий дім розпочав ранню стадію щодо розформування своєї цільової групи з питань протистояння коронавірусу", - зазначається в повідомленні.

Таке рішення стало несподіванкою для американського суспільства, оскільки боротьба з поширенням коронавірусу триває попри те, що більшість штатів готуються до послаблення карантинних обмежень. З усім тим, перші кроки відновлення економічної діяльності вимагають експертних оцінок та професійної координації дій з метою уникнення можливих наслідків.

В офісі віцепрезидента Пенса підтвердили, що в планах – розформувати експертну групу до Дня пам'яті, який у США відзначають 25 травня.

Цільова група, до складу якої входять майже два десятки чиновників різних урядових установ, проводила щоденні брифінги впродовж місяця. Однак останніми тижнями ця активність зменшилась після того, як Дональд Трамп виступив з пропозицією робити ін'єкції хворим на COVID-19 із засобами для чистки поверхонь, а також "просвічувати" їх ультрафіолетовим світлом. Це викликало гостру критику на адресу президента, а також до закликів з боку експертної групи та лікарів не займатися таким самолікуванням.

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Крім того, останніми днями, коли президент Трамп і держсекретар Помпео практично почали кампанію обвинувачень Китаю у штучному виготовленні вірусу SARS-Cov-2, науковці з цільової групи почали спростовувати таку можливість. Зокрема, головний інфекціоніст Білого дому Ентоні Фаучі наголосив, що коронавірус не міг бути зроблений штучно, посилаючись на наукові дослідження.

Нагадаємо: США залишаються першими у списку за кількістю хворих на COVID-19. За останніми даними Медичного університету імені Джона Гопкінса, в Сполучених Штатах зафіксовано понад 1,180 млн випадків захворювання. При цьому зафіксовано 71 225 смертей серед пацієнтів, понад 192 тисячі осіб повністю одужали.

Фото: Білий Дім