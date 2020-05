У Нью-Йорку хвороба, пов'язана з COVID-19, забрала життя трьох дітей

Інформацію про це на своєму сайті опублікувала пресслужба губернатора штату Нью-Йорк.

"Симптоми схожі на синдром токсичного шоку. Це не є нормальним випадком COVID. Випадки COVID зазвичай мають респіраторний характер", - заявив губернатор штату Ендрю Куомо на пресконференції в неділю.

Натомість синдром токсичного шоку є запалення кровоносних судин. "Іноді це запалення у серці. Можливо, схожі випадки надходили до лікарень, але їх не зіставляли із COVID-19, оскільки вони не схожі на коронавірус".

Через цей токсичний шок у Нью-Йорку вже померли двоє дітей 7 і 5 років та один підліток.

Нова хвороба також схожа на синдром Кавасакі, за якого можливе, зокрема, утворення аневризм, тромбозів та розривів судинної стінки. Симптоми токсичного шоку зараз зафіксували лише у дітей переважно шкільного віку, вони розвинулись від кількох днів до тижня після того, як дитина захворіла на коронавірус.

Департамент охорони здоров’я розглядає випадки захворювання як ускладнення через COVID-19.

"Центр контролю над захворюваннями просить Нью-Йорк розробити національний критерій для цього захворювання. Штат також співпрацює з Нью-Йоркським центром геному та Університетом Рокфелерра, щоб провести дослідження, яке допоможе нам його розуміти. Це жахливий розвиток, проте будьте впевнені, що ми робимо все можливе, аби дізнатися більше та інформувати батьків", – повідомив губернатор Куомо.

Батькам радять негайно звернутися за допомогою, якщо дитина має тривалу лихоманку (більше п’яти днів), утруднене годування (немовлят), сильний біль у животі, діарею або блювоту, зміну кольору шкіри, проблемне дихання.

"Хоча ця хвороба рідкісна, ми просимо батьків бути пильними", - написав Куомо у Twitter.

