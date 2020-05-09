У світі вже понад 4 мільйони хворих на COVID-19

Станом на ранок 9 травня у світі зафіксовано 4 014 320 випадків коронавірусу, 276 237 осіб загинули і 1 385 581 одужали.

Про це свідчать дані Worldometer.

За добу було виявлено 5 028 нових випадків захворювання, 261 людина загинула.

У США зафіксовано 1 322 162 випадки COVID-19, зокрема 78 616 летальних і 223 749 випадків одужання.

В Іспанії та Італії зареєстрували 260 117 і 217 185 випадків, у Великій Британії 211 364.

Найбільшу кількість нових випадків за сьогодні виявили в Мексиці — 1 906 (31 522 всього), Бразилії - 1 002 (146 894 всього) та Пакистані - 1 039, де зараз 27 474 хворих.