У Туреччині від COVID-19 одужали понад 85 тисяч людей

Загальна кількість мешканців Туреччини, які одужали від коронавірусної інфекції, сягнула 86 396.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, передає власкор Укрінформу.

«Загальна кількість пацієнтів, які одужали, перевищила 85 тисяч. За останні 24 години спостерігається зменшення смертельних випадків, а також скорочення кількості пацієнтів у реанімації», - зазначив очільник МОЗ.

За його словами, за останню добу одужали 3412 осіб, водночас підтверджено 1848 нових випадків інфікування. 48 хворих померли.

Загалом від початку епідемії в Туреччині проведено майже 1,3 млн тестів на COVID-19. Виявлено 135,5 тис. випадків зараження, померли 3689 осіб.