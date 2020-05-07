МОЗ Туреччини каже, що взяв під контроль поширення COVID-19 в країні

Туреччина пройшла перший етап протистояння пандемії, упродовж якого епідемію було взято під контроль.

У другому періоді головним стане контроль над соціальним життям для запобігання новим випадкам інфікування, повідомив Міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа, інформує власкор Укрінформу.

"Туреччина пройшла перший етап в боротьбі з коронавірусом. Перший період почався з початком 2020 року, в який ми вступили зі страхом перед коронавірусом. Як відомо, 15 січня ми визначилися з підходами до цієї нової хвороби та мобілізували санітарні ради 81 провінції. Того ж дня ми створили нашу наукову раду", - повідомив міністр.

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За його словами, успіх проходження другого етапу все ще залежить від певних умов, зокрема вжиття запобіжних заходів та їх дотримання.

"Вірус буде продовжувати поширюватися у світі, у нашому суспільстві, серед нас протягом періоду, який ми не можемо передбачити на цей час. Вірус може з’явитися в будинку, де ви гостюєте, в ліфті, яким користуєтеся, у перукаря, якого відвідуєте... Ви можете легко заразитися від носія, з яким ніколи не були знайомі. Епідемія взята під контроль, але ситуація не змінилися. Ваш дім залишається найбезпечнішим місцем", - наголосив очільник МОЗ.

Він вказав на те, що тоді як на першому етапі головним було взяти епідемію під контроль, на другому це буде усунення можливостей інфікування та реорганізація життя, стратегією другого етапу стане контроль над соціальним життям.

За минулу добу в Туреччині було зроблено 30 303 тести, з них 2253 дали позитивний результат. 64 людини вмерло, 4917 одужали. Загалом за весь час було зроблено понад 1,23 млн тестів, виявлено 131 744 інфікованих, 3 584 людей померло, 78 202 одужали.

Фото: GEERT VANDEN WIJNGAERT/BLOOMBERG