Влада Туреччини повторно запровадила комендантську годину

Влада Туреччини повторно запровадила комендантську годину

Укрінформ
На ці вихідні влада Туреччини знову запровадила в низці регіонів комендантську годину, яка передбачає цілковиту заборону на вихід з дому.

При цьому кількість провінцій, на які поширюються такі обмеження, скоротилася з 31 до 24, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Комендантська година запроваджується до 24:00 10 травня у 24 провінціях», - йдеться у повідомленні, оприлюдненому МВС Туреччини.

Уточнюється, що це рішення поширюється у тому числі на Анкару та Стамбул.

Турецька влада періодично запроваджує на вихідні комендантську годину, щоб зупинити поширення коронавірусу.

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Як повідомлялося, раніше уряд Туреччини заявив про послаблення карантинних заходів. Від 11 травня у країні буде відкрито парки, сквери, зони відпочинку, а також торгові центри, салони краси, перукарні, музеї, бібліотеки, сервіси побутової техніки, стоматології, нотаріальні та адвокатські контори. Навчання в університетах буде відновлено з 15 червня.

Літні люди зможуть полишати свої домівки та пересуватися в межах пішої доступності з 10 травня від 11:00 до 15:00.

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З 13 травня дозволять виходити надвір дітям віком до 14 років – також на чотири години; з 15-го – особам віком 15-20 років.

Фото: АА

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