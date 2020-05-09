Влада Туреччини повторно запровадила комендантську годину

На ці вихідні влада Туреччини знову запровадила в низці регіонів комендантську годину, яка передбачає цілковиту заборону на вихід з дому.

При цьому кількість провінцій, на які поширюються такі обмеження, скоротилася з 31 до 24, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Комендантська година запроваджується до 24:00 10 травня у 24 провінціях», - йдеться у повідомленні, оприлюдненому МВС Туреччини.

Уточнюється, що це рішення поширюється у тому числі на Анкару та Стамбул.

Турецька влада періодично запроваджує на вихідні комендантську годину, щоб зупинити поширення коронавірусу.

Як повідомлялося, раніше уряд Туреччини заявив про послаблення карантинних заходів. Від 11 травня у країні буде відкрито парки, сквери, зони відпочинку, а також торгові центри, салони краси, перукарні, музеї, бібліотеки, сервіси побутової техніки, стоматології, нотаріальні та адвокатські контори. Навчання в університетах буде відновлено з 15 червня.

Літні люди зможуть полишати свої домівки та пересуватися в межах пішої доступності з 10 травня від 11:00 до 15:00.

З 13 травня дозволять виходити надвір дітям віком до 14 років – також на чотири години; з 15-го – особам віком 15-20 років.

Фото: АА