Коронакриза: Євросоюз дає €3,3 мільярда на підтримку Західних Балкан

Європейський Союз під час віртуального «балканського» саміту підтвердив перспективу входження до ЄС для всіх країн Західних Балкан та оголосив про виділення економічного пакета у 3,3 мільярда євро для боротьби з коронавірусом та для економічного відродження.

Про це за підсумками віртуальної зустрічі розповіла Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Цей саміт є підтвердженням того, що Західні Балкани є абсолютним пріоритетом для Європейського Союзу і для моєї Єврокомісії. Західні Балкани належать до ЄС, і у нас немає жодних питань щодо цього. Тож Європейський Союз має особливу відповідальність, щоб допомогти нашим партнерам у цьому регіоні в подоланні наслідків кризи коронавірусу. ЄС мобілізував для цього фінансовий пакет у 3,3 мільярда євро», - повідомила Президент Єврокомісії.

За її словами, ще 750 мільйонів євро макроекономічної фінансової допомоги призначені для того, щоб допомогти Західним Балканам у вирішенні негайних потреб у сфері охорони здоров’я. Ці кошти, що виділені спільно з Європейським інвестиційним банком, будуть спрямовані також на перші заходи для полегшення соціально-економічних наслідків кризи та для того, щоб підтримати ліквідність малих та середніх підприємств у цьому регіоні. При цьому вже зараз ЄС запропонував країнам Західних Балкан форми співпраці, які зазвичай є доступними лише для країн-членів. Йдеться, зокрема, про участь у спільному замовленні захисного одягу та медичного обладнання, а також про організацію так званих «зелених ліній», які покликані значно прискорити та полегшити транскордонну співпрацю.

«Все це демонструє, що країни Західних Балкан є нашим привілейованим партнерами, яким надано небувалі можливості щодо європейської перспективи. Коли ми подолаємо цю першу, негайну фазу кризи коронавірусу, ЄС буде супроводжувати довгострокове відновлення регіону та представить економічний та інвестиційним планом. Цей документ буде представлений дещо пізніше у цьому році, оскільки потребує завершення роботи над багаторічним бюджетом ЄС», - зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Вона окремо наголосила, що тісні економічні зв’язки та добросусідські відносини є ключовим фактором для розвитку та економічного відродження усього регіону. Для того, щоб скористатися перевагами Спільного ринку ЄС, уряди країн Західних Балкан мають продовжувати реформи, особливо в таких сферах як верховенства права, боротьба з корупцією та організованою злочинністю, вдосконалювати діяльність демократичних інституцій та державних адміністрацій. Важливою складовою цієї роботи є підтримання свободи преси, яка є не лише основою демократичного суспільства, але й найкращим засобом протидії дезінформації.

За словами Президента Єврокомісії, ті країни, які будуть швидше рухатися шляхом реформ, отримають більше можливостей у просуванні в переговорному процесі щодо входження до Євросоюзу. Цей принцип чітко відображений в оновленій методології щодо розширення ЄС, яка була представлена на початку поточного року.

«Саме за Хорватського головування в ЄС Європейська Рада ухвалила рішенні відкрити переговори щодо членства з Північною Македонією і Албанією, - це був потужний крок. Кілька днів тому ми відзначали річницю найбільшого розширення ЄС, що відбулося 16 років тому. Ми глибоко переконані, що політика розширення – це одна з найбільш успішних політик Євросоюзу, яка поширює мир, безпеку та заможність по усьому континенту. Переконана, що така політика буде продовжувати приносити користь, як Західним Балканам, так і для всієї Європи», - підкреслила Урсула фон дер Ляєн.