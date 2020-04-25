Коронакриза: Німеччина готова взяти на себе більше, ніж планувала

Ситуація диктує, що темами під час головування Німеччини в Раді ЄС у другому півріччі 2020 року будуть боротьба з коронавірусом і змінами клімату.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель у суботньому подкасті.

«У нас на порядку денному будуть питання клімату, а також питання охорони здоров’я», - сказала Меркель, додавши, що головування Німеччини в Раді ЄС відбуватиметься інакше, ніж планувалося.

Питання боротьби з пандемією та її наслідками включає дві складові: пошук вакцини, адже «поки немає вакцини, нам доведеться жити з цією пандемією, з цим вірусом», а також економічне оновлення Європи, додала канцлер ФРН.

Першими трьома важливими віхами щодо другого питання Меркель назвала розробку міністрами фінансів програм допомоги Європейського інвестиційного банку для підтримки малих та середніх підприємств у країнах-членах; Європейського механізму стабільності, який може бути використаний країнами, які потребують ліквідності; програми Єврокомісії по виплатах допомоги за неповний робочий день. Ці програми мають почати працювати до 1 червня.

Але цього недостатньо, підкреслила Меркель. Тому також буде програма, пов'язана з європейським бюджетом, в рамках якої Німеччині доведеться взяти на себе «набагато більше, ніж це було в попередніх планах». Німеччина може і хоче інвестувати в майбутнє, підкреслила канцлер.

Німецька канцлер наголосила на важливості спільної реакції на пандемію, європейської солідарності. Вона нагадала, що ФРН наразі допомагає Італії, Франції та іншим країнам як шляхом надання захисних і медичних препаратів, так і приймаючи хворих.

«Буде важливо в найближчі кілька тижнів і місяців показати, що ми стоїмо разом, що ми разом будемо мати справу зі збитками, економічними наслідками цієї кризи і що ми хочемо зробити все можливе, щоб Європа зростала разом у цій ситуації», - заявила глава уряду ФРН.