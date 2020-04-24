В Євросоюзі вирішили провести саміт ЄС-Західні Балкани віртуально — Меркель

Лідери ЄС вирішили все ж провести саміт ЄС-Західні Балкани, що готувала Хорватія, яка нині головує в Євросоюзі, але віртуально.

Про це поінформувала канцлер ФРН Ангела Меркель після відеоконференції Ради Європи 23 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми говорили, що буде з самітом, який хотіла провести Хорватія в травні, і вирішили, що він пройде у формі відеоконференції 27 країн-членів ЄС, його інституцій і 6 країн Західних Балкан", - сказала Меркель.

При цьому вона не уточнила, на яку саме дату запланована ця конференція.

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Як повідомлялося, до початку пандемії коронавірусу планувалося, що саміт ЄС-Західні Балкани відбудеться 7 травня в Загребі. Попередній саміт відбувся в травні 2018 року в Софії.

Фото: World Economic Forum/Ciaran McCrickard