Меркель назвала карантин своїм найважчим рішенням

Канцлер ФРН Ангела Меркель заявляє, що для неї за майже 15 років перебування на чолі уряду найважчим рішенням було запровадити соціальні обмеження у зв’язку з пандемією коронавірусу.

У цьому вона зізналася, виступаючи 23 квітня в Бундестазі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Жодне рішення за час мого канцлерства не далося мені так важко, як рішення про запровадження обмежень суспільного життя», - заявила Меркель.

За її словами, заходи, які були вжиті для боротьби з вірусом, не мають «історичної моделі», яку можна було використати. Жорсткі заходи вона назвала «демократичним нав'язуванням», яке сприймається суспільством лише в тому випадку, якщо причини обмежень є прийнятними та прозорими.

Канцлер вважає зроблені кроки цілком правильними, адже це дозволило уповільнити поширення інфекції в країні, виграти час для кращого оснащення лікарень, збільшити можливість тестування та загалом не довести до стану, який спостерігався у деяких країнах.

«Ми виграли час, щоб посилити нашу систему охорони здоров’я і можемо констатувати: вона витримала випробування», - підкреслила Меркель. Наразі стратегічним завданням є зробити Німеччину більш незалежною у питанні виробництва захисних матеріалів від інших «далеких країн», додала вона.

Меркель також зауважила, що німецькі вчені посилено працюють над створенням вакцини, та підкреслила при цьому, що результати наукових досліджень мають бути доступні всім, адже «наука ніколи не є національною».

Цифри нових інфікувань показують, що ситуація рухається у правильному напрямку, сказала канцлер. Але, попередила вона, успіх є крихким і проміжним, «ми все ще перебуваємо на початку пандемії, і цей вірус ще довго буде центральним питанням політики, нам ще довго з ним жити… і ще довго буде дуже важко».

Меркель також поінформувала, що під час сьогоднішньої відеоконференції Ради Європи йтиметься, серед іншого, про спільні дії з подолання кризи, допомогу європейській економіці.

«Пандемія зачіпає нас усіх, але не всіх однаково. Європа не була б Європою, якщо б ми не приходили на допомогу один одному», - заявила канцлер.

Вона переконана, що національні заходи будуть успішними лише тоді, коли ЄС як одне ціле досягне успіху у боротьбі з коронавірусом. Меркель запевнила, що Німеччина готова збільшити свої внески в бюджет ЄС, який є «інструментом солідарного фінансування».

Також Меркель висловила цілковиту підтримку ВООЗ.

Як повідомлялося, у Німеччині станом на 23 квітня кількість інфікованих зросла до 150 648 осіб, з них померли 5 315 осіб.