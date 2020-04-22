Німеччина виділить Україні понад €25 мільйонів на будівництво житла для переселенців
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України схвалив угоду із урядом Федеративної Республіки Німеччина щодо співробітництва в рамках реалізації проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.
Згідно з угодою, 25,5 млн євро передбачено направити на реалізацію проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".
"Мета проєкту - забезпечення житловими приміщеннями громадян України, які були вимушені покинути свої домівки через збройну агресію Російської Федерації", - повідомили у міністерстві.
Угоду з боку України уповноважили підписати Віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.