Німеччина виділить Україні понад €25 мільйонів на будівництво житла для переселенців

Німеччина виділить Україні 25,5 млн євро на будівництво житла для вимушених переселенців.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Сьогодні на засіданні Кабінет міністрів України схвалив угоду із урядом Федеративної Республіки Німеччина щодо співробітництва в рамках реалізації проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб", - йдеться у повідомленні.

Згідно з угодою, 25,5 млн євро передбачено направити на реалізацію проєкту "Житлові приміщення для внутрішньо переміщених осіб".

"Мета проєкту - забезпечення житловими приміщеннями громадян України, які були вимушені покинути свої домівки через збройну агресію Російської Федерації", - повідомили у міністерстві.

Угоду з боку України уповноважили підписати Віцепрем’єр-міністра України - міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова.