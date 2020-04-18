В Україні нарахували понад 1,4 мільйона переселенців

В Україні станом на 13 квітня кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб становить понад 1,4 млн.

Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

"Кількість зареєстрованих ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя, станом на 13 квітня 2020 року становить 1 446 881 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, з них осіб працездатного віку – 367 849, дітей – 197 672, осіб з інвалідністю – 51 355, пенсіонерів – 724 427, обліковано сімей – 1 173 283.