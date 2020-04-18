В Україні нарахували понад 1,4 мільйона переселенців
Укрінформ
В Україні станом на 13 квітня кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб становить понад 1,4 млн.
Про це інформує пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
"Кількість зареєстрованих ВПО, які перемістилися з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також АР Крим та міста Севастополя, станом на 13 квітня 2020 року становить 1 446 881 осіб", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, з них осіб працездатного віку – 367 849, дітей – 197 672, осіб з інвалідністю – 51 355, пенсіонерів – 724 427, обліковано сімей – 1 173 283.