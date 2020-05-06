Саміт ЄС-Західні Балкани проходить в онлайн-форматі

Саміт ЄС-Західні Балкани, який мав відбутися 6 травня у Загребі, через пандемію коронавірусу проходить в онлайн-форматі.

Про це повідомляє портал European Western Balkans.

"Ми вітаємо онлайн-саміт ЄС-Західні Балкани, який може поглибити зв’язки між ЄС та Південно-Східною Європою. Це свідчить про те, що будь-яка перешкода може бути подолана у межах процесу розширення і що повноцінне членство в ЄС є кінцевою метою", - йдеться у пресрелізі.

Водночас наголошується, що такі публічні прояви солідарності важливіші, ніж будь-коли, оскільки "дезінформаційні кампанії намагаються показати роз’єднання".

"Ми закликаємо наших партнерів із Західних Балкан твердо відстоювати європейські цінності та ретельно та енергійно проводити всі необхідні реформи", - заявляють у ЄС.

Фото: European Union