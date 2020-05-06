Влітку французам обмежать міжнародні подорожі – Макрон

Цього літа у період відпусток французьким громадянам обмежать міжнародні подорожі, зокрема, за межі Європи.

Про це 5 травня заявив президент Республіки Еммануель Макрон, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ще зарано говорити, чи зможемо ми мати відпустки. Що я можу сказати – ми обмежимо міжнародні подорожі, навіть під час періоду літніх відпусток", - сказав він.

Президент зауважив, що оцінка ситуації у цій сфері буде зроблена на початку червня та залежатиме від динаміки епідемії коронавірусу.

У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією виходу з карантину, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. Надзвичайний санітарний стан триватиме до 24 липня.

Після 11 травня поступово відновлять роботу школи і магазини, будуть дозволені публічні заходи за присутності не більше 10 людей. На церемонії поховань можуть збиратися до 20 осіб.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання.

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За порушення режиму – штраф у 135 євро, який може сягати до 4 тис. євро при фіксації більш як чотири порушення на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

Як повідомлялося, станом на 5 травня у світі число випадків коронавірусу перевищило 3,6 млн. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 млн.

Фото: twitter.com/Defense_Sud_Est