У Франції діти повертатимуться до школи з 11 травня поступово — Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що французькі діти повертатимуться до школи з 11 травня поступово, злагоджено та у класи з меншою кількістю учнів.

Про це глава Французької держави, який у вівторок, 5 травня, відвідав початкову школу імені П'єра де Ронсарда у містечку Пуасі у Паризькому регіоні, повідомив у Twitter.

"Повернення до школи 11 травня відбуватиметься поступово, злагоджено та у класи з меншою кількістю, ніж зазвичай. Моя мета: щоб усі діти, яким потрібно сісти за шкільні парти, змогли знайти відкриту школу у відповідний час", - написав президент.

Перший етап карантину у Франції триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією виходу з карантину, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. При цьому надзвичайний санітарний стан триватиме до 24 липня.

З 11 травня будуть дозволені публічні заходи за присутності не більше 10 людей. Наступного тижня в країні планують дозволити роботу магазинів, поступово відновлюватиметься навчання. Але кінотеатри, театри, виставкові центри, пляжі та озера, великі торговельні центри, ресторани кафе і бари залишатимуться закритими до кінця травня. Рішення про відновлення їхньої роботи будуть ухвалюватися згідно з оцінкою ситуації щодо динаміки епідемії.

Зараз французи зобов'язані перебувати у самоізоляції і залишати оселі лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання. За порушення режиму – штраф від 135 до 4 тис. євро при фіксації понад чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.

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До контролю епідеміологічної ситуації МВС мобілізувало 160 тисяч поліціянтів та жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучають військовики.

Як повідомлялося, у Франції станом на 5 травня коронавірусом заразилися 169 462 людей. Померли – 25 201.