У Франції діти повертатимуться до школи з 11 травня поступово — Макрон
Про це глава Французької держави, який у вівторок, 5 травня, відвідав початкову школу імені П'єра де Ронсарда у містечку Пуасі у Паризькому регіоні, повідомив у Twitter.
"Повернення до школи 11 травня відбуватиметься поступово, злагоджено та у класи з меншою кількістю, ніж зазвичай. Моя мета: щоб усі діти, яким потрібно сісти за шкільні парти, змогли знайти відкриту школу у відповідний час", - написав президент.
Перший етап карантину у Франції триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією виходу з карантину, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. При цьому надзвичайний санітарний стан триватиме до 24 липня.
З 11 травня будуть дозволені публічні заходи за присутності не більше 10 людей. Наступного тижня в країні планують дозволити роботу магазинів, поступово відновлюватиметься навчання. Але кінотеатри, театри, виставкові центри, пляжі та озера, великі торговельні центри, ресторани кафе і бари залишатимуться закритими до кінця травня. Рішення про відновлення їхньої роботи будуть ухвалюватися згідно з оцінкою ситуації щодо динаміки епідемії.
Зараз французи зобов'язані перебувати у самоізоляції і залишати оселі лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами і потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати і часу залишення місця проживання. За порушення режиму – штраф від 135 до 4 тис. євро при фіксації понад чотирьох порушень на місяць, або позбавлення волі на строк до шести місяців.
До контролю епідеміологічної ситуації МВС мобілізувало 160 тисяч поліціянтів та жандармів. На посилення охорони об'єктів критичної інфраструктури також залучають військовики.
Як повідомлялося, у Франції станом на 5 травня коронавірусом заразилися 169 462 людей. Померли – 25 201.