Публічні релігійні церемонії у Франції можуть дозволити наприкінці травня

У Франції публічні релігійні церемонії можна буде проводити з 29 травня.

Це передбачено у підготовленій урядом національній стратегії виходу з карантину, яка буде діяти з 11 травня, передає кореспондент Укрінформу.

Наступного тижня у Франції планують дозволити роботу магазинів, поступово відновлюватиметься навчання у загальноосвітніх закладах.

Але кінотеатри, театри, виставкові центри, пляжі, великі торговельні центри, ресторани кафе і бари залишатимуться закритими до кінця травня. Рішення про відновлення їхньої роботи будуть ухвалюватися згідно з оцінкою ситуації щодо динаміки епідемії.

Публічні заходи за кількістю понад 5 тисяч осіб можуть бути дозволені лише після 31 серпня.

У Франції перший етап карантину триватиме до 11 травня. Далі, згідно з національною стратегією виходу з карантину, його у полегшеному режимі буде продовжено до 2 червня. При цьому надзвичайний санітарний стан триватиме до 24 липня.

З 11 травня будуть дозволені публічні заходи за присутності не більше 10 людей. На церемонії поховань можуть збиратися до 20 осіб.

На сьогодні громадяни зобов'язані перебувати на «домашньому» карантині і залишати домівки лише за нагальних потреб, які чітко визначені правилами та потребами. На кожний вихід треба особисто заповнювати спеціальний паперовий сертифікат або активізувати онлайн QR-код із зазначенням персональних даних, адреси перебування під час карантину, дати й часу залишення місця проживання.

Як повідомлялося, у світі кількість випадків коронавірусу перевищила 3,6 мільйона. Померли 252 420 пацієнтів, одужали понад 1,2 мільйона.

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