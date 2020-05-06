Генсек ООН: 40% брехні про COVID-19 в соцмережах надходила від ботів

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вказав на масштабну дезінформацію у соціальних мережах на тему COVID-19, величезна частина якої поширювалася фейковими акаунтами.

Про це він заявив напередодні, повідомляє Центр новин ООН.

"Відверта брехня поширюється в інтернеті жахливими темпами, - підкреслив Гутерреш. - Як показали результати нещодавнього аналізу однієї з найбільших платформ соцмереж, 40 відсотків постів, що стосуються COVID-19, були генеровані ботами – автоматичними програмами, замаскованими під конкретних людей".

При цьому глава ООН зазначив, що керівники багатьох платформ соцмереж зобов'язалися поширювати контент, заснований тільки на фактичній інформації. Вони підтвердили готовність протистояти дезінформації, в тому числі видаляти потенційно небезпечні пости.

За словами Гутерреша, "ліками" від пандемії дезінформації служать новини та аналітичні матеріали, що спираються на факти. А це можливо тільки при наявності вільної та незалежної преси.

У зв'язку з цим Генсек ООН нагадав про роль журналістів, які висвітлюють "болючі, але необхідні теми". Так, журналісти "викривають корупцію, порушення прав людини, сексуальне насильство, етнічні чистки". Але багато жорстоко розплачуються за свою роботу: в останній час гоніння на журналістів лише посилилися.

Гутерреш запевнив у повній підтримці ЗМІ з боку ООН і нагадав про те, що разом в Організації запустили ініціативу, мета якої — витіснити з цифрового простору брехню і дезінформацію та заповнити її фактами та науковими обґрунтуваннями.