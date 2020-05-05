Ризики від невакцинації можуть перевищити ризики від COVID-19 - ЮНІСЕФ

Про це в інтерв'ю Укрінформу сказав керівник програми з питань здоров'я, харчування і ВІЛ/СНІД Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Андрій Славуцький.

"Дуже важливо продовжувати планову вакцинацію дітей в умовах пандемії. Наразі практично вся планова вакцинація дітей зупинилася, тому що мами з дітьми сидять вдома, адже зараз, як ніколи, небезпечно ходити в поліклініки. ЮНІСЕФ хоче створити такі умови, щоб вакцинація продовжилася максимально безпечно. Ризики від невакцинації дітей в якийсь момент можуть перевищити ризики від можливого зараження COVID-19", - сказав Славуцький.

Він зазначив, що великі ризики несе можливість заразитися кором і нагадав про те, що з 2017 року в Україні різко підвищився рівень захворювання на кір, що було пов'язано саме з низьким рівнем вакцинації.

"Упевнений, що це зниження триватиме лише при правильному підході до вакцинації... В першу чергу, батькам треба запам'ятати, що для того, щоб захистити дитину, її слід вакцинувати за календарем. На жаль, наразі не існує вакцини від коронавірусу, але, сподіваюся, що протягом року її буде розроблено. Відомо, що COVID-19 найактивніше атакує людей похилого віку, а також дітей, у яких є імунодефіцитні або хронічні захворювання", - сказав Славуцький.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 5 травня в Україні лабораторно підтверджено 12 697 випадків COVID-19. У світі кількість випадків коронавірусу перевищила 3,6 млн. Померло 252 420 людей. Одужали понад 1,2 млн людей.