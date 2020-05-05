Екіпаж авіаносця "Шарль де Голль" одужав від COVID-19

Про це телеканалу BFM.TV повідомило командування Національних військово-морських сил Франції.

«99% військових моряків авіаносця «Шарль де Голль», які були заражені коронавірусом станом на середину квітня, нині одужали», - заявили у командуванні ВМС.

Серед близько 1900 членів екіпажу авіаносця у 1082 моряків тести на коронавірус виявилися позитивними. Але нині лише 18 осіб залишаються на карантині у Тулоні. Двох людей госпіталізовано.

Як відзначають у командування Національних ВМС, віднині авіаносець вважається готовим до оперативного застосування та перебуває на бойовому чергуванні.

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На авіаносці проведені заходи дезінфекції та триває розслідування щодо шляхів занесення коронавірусу на борт корабля. За попередніми даними, це могло статися під час заходу авіаносця до французького порту Брест у середині березня.

Як повідомлялося, у середині квітня Франція достроково припинила проведення антитерористичної операції в Атлантиці та у Північному морі через виявлення на авіаносці випадків захворювань на COVID-19. «Шарль де Голль» повернувся у порт базування Тулон, а 1900 членів екіпажу було поміщено на 14-денний карантин.

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Станом на ранок вівторка 5 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 3 646 304. При цьому число померлих із коронавірусом – 252 425. Кількість пацієнтів, які вже одужали, – 1 200 297.

Фото: wikimedia.org