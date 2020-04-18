На борту французького авіаносця коронавірус виявили у 940 осіб
Про це повідомляє BFMTV.
«У 940 моряків із 2300 на авіаносці «Шарль де Голль» та його аеронавігаційній групі було отримано позитивні тести на COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Водночас 645 тестів виявилися негативними, а ситуація з результатами тестів решти військових поки що невідома.
За словами лікаря Мерилін Гігакс Женеро, директора Служби охорони здоров’я збройних сил Франції, яка давала свідчення в сенатському комітеті із закордонних справ, оборони і збройних сил, «всі члени екіпажу були перевірені».
Як повідомлялося, цей авіаносець, який нещодавно брав участь у навчаннях з північноєвропейськими флотами в Балтійському морі, повернувся до французького порту Тулон на два тижні раніше, ніж очікувалося, після того, як у близько 40 членів екіпажу з’явилися симптоми коронавірусу.