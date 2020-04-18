На борту французького авіаносця коронавірус виявили у 940 осіб

На авіаносці-флагмані ВМС Франції «Шарль де Голль» у 940 матросів тести на коронавірус показали позитивний результат.

Про це повідомляє BFMTV.

«У 940 моряків із 2300 на авіаносці «Шарль де Голль» та його аеронавігаційній групі було отримано позитивні тести на COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Водночас 645 тестів виявилися негативними, а ситуація з результатами тестів решти військових поки що невідома.

За словами лікаря Мерилін Гігакс Женеро, директора Служби охорони здоров’я збройних сил Франції, яка давала свідчення в сенатському комітеті із закордонних справ, оборони і збройних сил, «всі члени екіпажу були перевірені».

Як повідомлялося, цей авіаносець, який нещодавно брав участь у навчаннях з північноєвропейськими флотами в Балтійському морі, повернувся до французького порту Тулон на два тижні раніше, ніж очікувалося, після того, як у близько 40 членів екіпажу з’явилися симптоми коронавірусу.