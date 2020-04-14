На борту авіаносця США "Теодор Рузвельт" - майже 600 заражених коронавірусом

На борту американського авіаносця «Теодор Рузвельт» коронавірус COVID-19 виявили у майже 600 осіб.

Про це повідомляє CNN.

«За словами чиновника ВМС США, щонайменше 589 матросів на борту американського авіаносця "Теодор Рузвельт" пройшли позитивний тест на COVID-19», - йдеться у повідомленні.

Один матрос помер у понеділок, а четверо були госпіталізовані.

Всього на борту перебувають більш як 4 тисячі осіб.

Як повідомляв Укрінформ, виконувач обов'язків міністра Військово-морських сил США Томас Модлі подав у відставку після звільнення командира авіаносця «Теодор Рузвельт» Бретта Крозьє.

Модлі звільнив Крозьє після публікації листа, який потрапив у ЗМІ, в якому той попросив керівництво ВМС вжити посилених заходів для стримування спалаху коронавірусу на кораблі.

Сам Крозьє також захворів на COVID-19.